В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Вице-президен и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случают национального праздника – Дня Республики.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному азербайджанскому народу - дальнейшего процветания и прогресса под Вашим мудрым руководством».

Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случают национального праздника – Дня Республики.

«Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Азербайджана – постоянного благосостояния и развития под Вашим мудрым руководством», - говорится в письме.