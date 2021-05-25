Азербайджанские пограничники не открывали огонь по территории Армении – ГПС (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22:10)

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что азербайджанские пограничники открыли огонь по территории Армении, не соответствует действительности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал представитель Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана полковник Мурад Нагиев, комментируя заявление Минобороны Армении о якобы имевшем место обстреле из Кельбаджарского района Азербайджана армянских позиций в населенном пункте Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении, в результате чего погиб один военнослужащий.

По словам полковника Нагиева, в связи с информацией, распространенной сегодня армянской стороной, в 14:40 по местному времени представители Российской Федерации вышли на связь и сообщили, что Армения заявила о ранении одного военнослужащего в результате якобы выстрелов в воздух, произведенных военными обеих сторон, и в связи с этим инцидентом каких-либо претензий к азербайджанской стороне нет.

«Позднее было сообщено, что ранение было получено в область живота, и военнослужащий скончался от полученных ран. Затем поступила информация о том, что военнослужащий скончался из-за ранения в область головы. Естественно, все вышесказанное является показателем того, что переданная армянской стороной представителям России информация о том, что инцидент произошел якобы в результате обстрела с азербайджанской стороны, как и публикации в армянских СМИ по этому поводу, является чепухой и не соответствует действительности. С полной ответственностью заявляю, что сегодня наши подразделения не открывали огонь по территории Армении», – сказал Нагиев.