Азербайджанские пограничники не открывали огонь по территории Армении - ГПС

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что азербайджанские пограничники открыли огонь по территории Армении, не соответствует действительности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал представитель Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана полковник Мурад Нагиев, комментируя заявление минобороны Армении.