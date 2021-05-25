Азербайджанские пограничники не открывали огонь по территории Армении – ГПС (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22:10)

БАКУ /Trend/ - Представитель государственной пограничной службы полковник Мурад Нагиев ответил на вопросы Азертадж в связи с сообщением, распространенным сегодня Министерством обороны Армении.

-Сегодня Министерство обороны Армении распространило сообщение о том, что армянские позиции на территории населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникского района якобы подверглись обстрелу с территории Кяльбаджарского района, в результате чего погиб один военнослужащий. Что вы можете сказать об этом?

-Сообщение об обстреле азербайджанскими пограничниками, несущими службу на государственной границе с Арменией, территории Армении не соответствует действительности. В связи с информацией, распространенной сегодня армянской стороной, в 14:40 представители Российской Федерации связались с нами и сообщили о том, что, по информации Армении, якобы в результате выстрелов в воздух, произведенных военнослужащими с обеих сторон, один военнослужащий получил ранение в ногу, в связи с этим инцидентом каких-либо претензий к азербайджанской стороне нет. Через некоторое время было уже сообщено, что ранение получено в брюшную полость, и военнослужащий скончался от полученного ранения. Вслед за этим нам поступило сообщение о том, что военнослужащий скончался якобы от ранения в голову. Естественно, отмеченное является показателем того, что переданное армянской стороной представителям России сообщение о том, что инцидент произошел в результате обстрела с азербайджанской стороны, а также все написанное об этом в армянских СМИ являются полным абсурдом и не отражают действительности. С полной ответственностью заявляю, что сегодня наши подразделения не открывали огня по территории Армении.

-Какова в настоящее время ситуация на государственной границе с Арменией?

-Ситуация на государственной границе с Арменией стабильная и находится под нашим контролем. С нашей стороны принимаются меры для оперативного регулирования всех спорных вопросов, не допуская напряженности. Мы ежедневно поддерживаем связь с представителями Российской Федерации и конструктивно подходим к решению всех возникающих вопросов для устранения напряженности.