Призываем Армению не нагнетать ситуацию ложными заявлениями - МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/

Распространенная Арменией информация о том, что 25 мая 2021 года на армяно-азербайджанской государственной границе ВС Азербайджана якобы обстреляли армянские позиции на территории населенного пункта Верхняя Шоржа Гегаркуникского района Армении с территории Кельбаджарского района, не соответствует действительности.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, говорится в заявление министерства.

Отмечено, что по этому поводу Министерством обороны и Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики было заявлено, что указанные обвинения носят ложный характер и подразделения Вооруженных сил Азербайджана не открывали огонь по территории Армении: "Очередная ложь, распространяемая Арменией, - это попытка целенаправленно использовать инцидент между Вооруженными силами противоположной стороны для обострения ситуации на пограничном пункте.

В целом, рост числа потерь, в том числе невоенных среди личного состава вооруженных сил Армении показывает необходимость проведения соответствующих следственных мер внутри вооруженных сил Армении".

Также подчеркивается, что в настоящее время ситуация на азербайджано-армянской границе стабильна и находится под контролем: "Призываем армянскую сторону не обострять ситуацию ложными заявлениями, вести конструктивные переговоры по разрешению разногласий по этим и другим вопросам".