Еще одна жертва минного террора Армении: Территория буквально нашпигована минами - Trend TV

АГДАМ /Trend/ - Члены азербайджанской семьи, которые хотели посетить отчий дом в освобожденном селе Юсифджанлы в Агдаме, подорвались на мине. Одним из тех, кто поспешил им на помощь, был проживающий в Агдаме уроженец Лачинского района Бахруз Абдулов. Пытаясь помочь раненым, он тоже подорвался на мине, сообщает в среду Карабахское бюро Trend.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend посетила Бахруза Абдулова в его доме, поинтересовалась его здоровьем. Он получил многочисленные ранения и получает сейчас интенсивное лечение.

Бахруз Абдулов рассказал, что территория буквально нашпигована минами: «Куда ни ступи, везде мины, их огромное количество. Армяне создали уму непостижимые ловушки. Мы хотели помочь раненым, но тоже подорвались».

Он отметил, что люди хотят посетить родные земли, но пока это очень опасно для здоровья и жизни: «Обращаюсь ко всем соотечественникам и прошу, чтобы не посещали без разрешения эти территории».

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)