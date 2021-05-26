Премьер Азербайджана поздравил грузинского коллегу

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили поздравительное письмо по случаю Дня независимости страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

В письме выражается удовлетворение состоянием опирающихся на глубокие исторические корни многосторонних связей между Азербайджаном и Грузией, стратегическим партнерством стран, выражена уверенность в успешном продолжении динамичного развития азербайджано-грузинских отношений.

(Текст: Кямаля Сеидова)