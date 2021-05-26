Позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре и Гедабеке подверглись обстрелу со стороны Армении - минобороны

БАКУ /Trend/ - С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций в Гегаркуникской области Республики Армения.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, вместе с тем, армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении азербайджанских постов, расположенных в окрестностях города Шуша.

Ответный огонь открыт не был, потерь нет.

(Текст: Турал Гараджаев)