Позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре и Гедабеке подверглись обстрелу со стороны Армении - минобороны
БАКУ /Trend/ - С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций в Гегаркуникской области Республики Армения.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, вместе с тем, армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении азербайджанских постов, расположенных в окрестностях города Шуша.
Ответный огонь открыт не был, потерь нет.
(Текст: Турал Гараджаев)
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Позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре и Гедабеке подверглись обстрелу со стороны Армении - минобороны
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