В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.
Согласно распоряжению, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сыгравшей важную роль в развитии азербайджанской музыкальной культуры и в подготовке профессиональных музыкантов, министерству образования Азербайджана поручено подготовить и осуществить совместно с министерством культуры план действий по 100-летнему юбилею Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли - Распоряжение
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