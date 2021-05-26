Глава МИД Турции совершит визит в Азербайджан (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, об этом Мевлют Чавушоглу сказал журналистам.

О точной дате визита не сообщается. Министр подчеркнул, что отправится в Азербайджан после визита в Грецию, который запланирован на 31 мая.

Глава внешнеполитического ведомства Турции также отметил, что совершит визит в Бельгию 12–14 июня.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев)