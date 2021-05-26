Россия готова помогать процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией – МИД

БАКУ /Trend/ - Россия готова помогать процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказала на брифинге глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, основная причина пограничного инцидента - это отсутствие международно-правового оформления границ, оставшееся в наследство еще с советских времен. Она считает, что эту проблему следует решать исключительно мирным, переговорным путем.

«В качестве долгосрочного решения мы видим запуск процесса делимитации границы с ее последующей демаркацией. Россия готова этому всячески помогать. Российская сторона плотно вовлечена в разрешение инцидента на границе, содействуя снижению напряженности. Мы поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном на высшем и высоком уровнях», - сказала Захарова.

Она отметила, что обе страны находятся в начале пути к восстановлению полноценного диалога и взаимного доверия.

«Россия предпринимает активные посреднические усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, стабилизации ситуации на Южном Кавказе, превращению его в зону процветания. Российские миротворцы гарантируют мир и безопасность в Карабахе. Трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении занимается разблокированием транспортных и экономических связей в регионе», - добавила Захарова.