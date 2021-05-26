Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Император Японии Нарухито в среду направил Президенту Азербайджана поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.

Как сообщает Trend, в поздравительном письме говорится:

«Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики. Рад передать мои пожелания счастья Вам и высокого благосостояния Вашему народу».