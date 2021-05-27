Глава МИД Азербайджана встретился с членами азербайджанской диаспоры в Австрии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 26 мая встретился с представителями азербайджанской диаспоры в этой стране, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В ходе встречи говорилось об оккупационной политике Армении в отношении Азербайджана, усилиях Азербайджана по мирному урегулированию конфликта на протяжении почти 30 лет, о тщетности этих усилий в результате неконструктивной позиции Армении. Было отмечено, что в результате контрнаступательных операций Вооруженных сил Азербайджана в ответ на провокации Армении территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Министр проинформировал о новых реалиях в регионе после Отечественной войны Азербайджана и шагах, предпринятых для нормализации отношений с Арменией.

В ходе встречи глава МИД Азербайджана ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия, в том числе о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Австрией и роли членов диаспоры в этом контексте.