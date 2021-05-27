Шесть военнослужащих Армении, прибегших к провокации на госгранице, взяты в плен - минобороны Азербайджана

Политика 27 мая 2021 08:57 (UTC+04:00)
Шесть военнослужащих Армении, прибегших к провокации на госгранице, взяты в плен - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района, передает Trend в четверг со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате неотложных оперативных мер 6 военнослужащих противника, пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен.

Сегодня утром наблюдалось скопление у границы боевой техники, включая танки вооруженных сил Армении. В результате предпринятых действий их передвижение было пресечено.
В настоящее время азербайджанские подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении.

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