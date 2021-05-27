Попытки нарушить госграницу Азербайджана недопустимы – МИД

БАКУ /Trend/ - Попытки нарушить госграницу Азербайджана недопустимы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства по поводу очередной провокации ВС Армении в направлении Кельбаджарского района, сообщает в четверг Trend.

По данным министерства обороны Азербайджана, 27 мая разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку проникнуть на азербайджанскую территорию в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района вблизи госграницы, осуществить разведывательно-диверсионные операции и террористическую деятельность, направленную на минирование дорог.

Эта группа была обнаружена. В результате неотложных оперативных мер шесть военнослужащих противника, пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и задержаны.