Азербайджанские парламентарии обсудят сегодня исполнение госбюджета 2020 г.

БАКУ /Trend/ - Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, на котором в числе других вопросов будет обсуждено исполнение государственного бюджета на 2020 год, сообщает в четверг Trend.

В целом в повестку обсуждений входят следующие вопросы:

1. Законопроект «О городе Шуше – культурной столице Азербайджана» (второе чтение);

2. Законопроект «Об исполнении Государственного бюджета Азербайджана на 2020 год» (первое чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс и Закон «О страховой деятельности» (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Закон «О государственных закупках» (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон «О медицинском страховании» (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Закон «О государственной границе Азербайджана» (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой и Налоговый кодексы (третье чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в «Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Азербайджана», утвержденный законом за № 886 от 23 сентября 1994 года, «Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана», утвержденный законом за № 887 от 23 сентября 1994 года, в «Положение о военной службе», утвержденное законом за № 377-IQ от 3 октября 1997 года, законы «Об увековечивании памяти погибших при защите Родины», «О защите исторических и культурных памятников», «О молодежной политике» (третье чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Закон «О занятости» (третье чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, законы «Об антимонопольной деятельности», «Об использовании энергоресурсов», «О недрах», «О газоснабжении», «Об энергетике», «О реализации инвестиционных проектов, связанных со строительством и объектами инфраструктуры, на основе специального финансирования» (третье чтение);

12. Законопроект «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии» (второе чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в Закон «О государственной службе» (второе чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в Закон «О кредитных союзах» (первое чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)