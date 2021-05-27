Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы

БАКУ/Trend/ - На освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром национального образования Турецкой Республики Зией Сельчуком.

«Азербайджан находится сегодня на пороге большой созидательной работы, и подготовка новых обученных кадров имеет огромное значение как на освобожденных землях, так и во всей стране. Поэтому на освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы по специальностям в соответствии с потенциалом данных регионов. Конечно, мы надеемся на поддержку турецкой стороны.

Я уже дал указание обязательно включить в наши образовательные программы, в учебники истории в школах и вузах, университетах тему Второй Карабахской войны. Сейчас наши соответствующие структуры, в том числе Министерство образования, работают над этим вопросом, чтобы эта наша славная история была изучена в точности, потому что в международной прессе до сих пор публикуется неверная и искаженная информация о Второй Карабахской войне. Поэтому мы должны донести как до наших граждан, так и всего мира реальные события, историю, основанную на правде. Надеюсь, что этот вопрос найдет отражение и в учебниках истории Турции. В особенности, если учесть, что Турция с первых часов войны оказала Азербайджану огромную политическую и моральную поддержку. Мой дорогой брат, Президент Реджеп Тайип Эрдоган с первых минут, первых часов выступил с заявлениями и сказал, что Турция находится рядом с Азербайджаном. Это имело огромное моральное и политическое значение. Азербайджан за 44 дня восстановил справедливость, свою территориальную целостность, и 30-летней оккупации был положен конец.

Поэтому наше молодое поколение, конечно, должно знать историю такой, какая она есть. В годы моей учебы мы изучали искаженную историю. Руководители дашнакско-большевистких банд, проливших кровь азербайджанского народа, преподносились как герои. В школе и вузе я учился по этим книгам, этим фальшивым книгам по истории. Реальную историю мы узнали после восстановления незавимости. Герои преподносились как враги, а враги – как герои. Поэтому мы, люди, жившие в Советском Союзе, - во время распада СССР мне было 30 лет, я полностью завершил образование, - после этого я понял, какую вредную и фальшивую историю нам преподавали. Так что в нынешних условиях мы должны преподносить как древнюю, так и современную историю такой, какая она есть, и мы вместе будем работать в этой сфере», - сказал глава государства.