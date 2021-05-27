Президент Ильхам Алиев: Я уже дал указание обязательно включить в наши образовательные программы тему Второй Карабахской войны

БАКУ/Trend/ - Я уже дал указание обязательно включить в наши образовательные программы, в учебники истории в школах и вузах, университетах тему Второй Карабахской войны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром национального образования Турецкой Республики Зией Сельчуком.

«Сейчас наши соответствующие структуры, в том числе Министерство образования, работают над этим вопросом, чтобы эта наша славная история была изучена в точности, потому что в международной прессе до сих пор публикуется неверная и искаженная информация о Второй Карабахской войне. Поэтому мы должны донести как до наших граждан, так и всего мира реальные события, историю, основанную на правде. Надеюсь, что этот вопрос найдет отражение и в учебниках истории Турции. В особенности, если учесть, что Турция с первых часов войны оказала Азербайджану огромную политическую и моральную поддержку. Мой дорогой брат, Президент Реджеп Тайип Эрдоган с первых минут, первых часов выступил с заявлениями и сказал, что Турция находится рядом с Азербайджаном. Это имело огромное моральное и политическое значение. Азербайджан за 44 дня восстановил справедливость, свою территориальную целостность, и 30-летней оккупации был положен конец», - сказал глава государства.