Президент Ильхам Алиев: В годы моей учебы мы изучали искаженную историю

БАКУ/Trend/ - В годы моей учебы мы изучали искаженную историю.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром национального образования Турецкой Республики Зией Сельчуком.

«Наше молодое поколение, конечно, должно знать историю такой, какая она есть. В годы моей учебы мы изучали искаженную историю. Руководители дашнакско-большевистких банд, проливших кровь азербайджанского народа, преподносились как герои. В школе и вузе я учился по этим книгам, этим фальшивым книгам по истории. Реальную историю мы узнали после восстановления независимости. Герои преподносились как враги, а враги – как герои. Поэтому мы, люди, жившие в Советском Союзе, - во время распада СССР мне было 30 лет, я полностью завершил образование, - после этого я понял, какую вредную и фальшивую историю нам преподавали. Так что в нынешних условиях мы должны преподносить как древнюю, так и современную историю такой, какая она есть, и мы вместе будем работать в этой сфере», - отметил Президент Ильхам Алиев.