Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени народа Беларуси и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Республики.

Динамичное развитие экономики Азербайджана, ключевая роль страны в регионе и ее растущее влияние на международной арене являются бесспорным свидетельством эффективности осуществляемого Вами курса на создание стабильного, успешно отстаивающего свои интересы государства.

Уверен, что сотрудничество между Минском и Баку, основанное на искренней дружбе и взаимовыгодном партнерстве, будет крепнуть и расширяться, наполняясь новыми перспективными проектами и инициативами.

Позвольте еще раз поблагодарить Вас за радушный прием на гостеприимной азербайджанской земле и доверительные, теплые беседы в ходе моего недавнего визита.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и Вашим близким доброго здоровья, счастья и успехов, а народу Азербайджана – мира и благополучия", - говорится в письме.