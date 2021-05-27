Парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроект об исполнении госбюджета-2020

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) в первом чтении утвердил законопроект об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2020 год.

Как сообщает в четверг Trend, доходы госбюджета составили 24 миллиарда 681 миллион 734,6 тысячи манатов, а расходы - 26 миллиардов 416 миллионов 297,5 тысячи манатов.

Дефицит бюджета составил 1 миллиард 734 миллиона 562 тысячи 912 манатов. По состоянию на 1 января 2021 года, остаток на едином казначейском счете составил 1 миллиард 526 миллионов 94 тысячи 088 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)