В Азербайджане меняются правила плавания для рыболовецких судов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются правила плавания во внутренних водах для рыболовецких судов, сообщает в четверг Trend.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана была обсуждена поправка в закон «О государственной границе Азербайджана».

Информацию о поправке представил депутат Арзу Нагиев.

Он отметил, что согласно предлагаемой поправке, маломерные моторные рыболовецкие суда смогут отплывать от берега на расстояние до 10 морских миль, а другие плавательные средства – до двух морских миль.

«Ранее моторным и безмоторным плавательным средствам, выходящим в море, разрешалось отплывать от берега на расстояние до двух морских миль», – сказал депутат.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)