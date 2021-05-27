Признание генштаба Армении: Армянские военные пытались окружить азербайджанских солдат

БАКУ /Trend/ - Заместитель начальника генштаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян признал, что армянские военнослужащие, якобы с целью оборудования новой позиции, попытались окружить азербайджанских солдат, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Он отметил, выступая на пресс-конференции, что ВС Азербайджана с помощью разведывательных средств вовремя заметили продвижение врмян и "случилось то, что случилось".

Отметим, что по данным министерства обороны Азербайджана, 27 мая разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, проникнув на азербайджанскую территорию в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района вблизи госграницы, попыталась осуществить разведывательно-диверсионные операции и террористическую деятельность, направленную на минирование дорог.

Эта группа была обнаружена. В результате неотложных оперативных мер шесть военнослужащих противника, пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и задержаны.