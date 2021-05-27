Обнародована дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет проведено 31 мая.

Об этом сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает в четверг Trend.

Она добавила, что о повестке заседания будет сообщено дополнительно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)