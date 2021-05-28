БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отмечают День Республики.

На протяжении долгого времени Азербайджан являлся колонией России. Но азербайджанский народ всегда вел борьбу за свободу, независимость.

XX век вошел в историю не только как век науки и техники, но и как столетие национального возрождения, освобождения народов от колониализма и образования национальных государств.

В результате произошедшей в России в 1917 году революции завершилась эра правления династии Романовых. Распалась Российская империя. Настал час, когда народы сами должны были решить свою судьбу. Воспользовавшись этим историческим шансом, воспитанные в духе национального самосознании лучшие сыны Азербайджана объявили о создании Азербайджанской Демократической Республики.

АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку и республика пала.

День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник.

А в этом году народ Азербайджана отмечает 28 Мая - День Республики по-другому. Героический азербайджанский солдат продемонстрировал всему миру свое мужество. В сентябре 2020 года Верховный главнокомандующий Вооруженными силами принял политическое решение, чтобы положить конец оккупационной политике противника, а наша победоносная армия с доблестью выполнила этот приказ. Наши земли, которые на протяжении долгих лет оставались под оккупацией, были освобождены. Наш триколор, унаследованный от Азербайджанской Демократической Республики, теперь гордо развевается во всех регионах Азербайджана.