Премьер-министр Азербайджана отбыл в Минск
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня отбыл в Минск для участия в заседании глав правительств СНГ.
Об этом в четверг сообщили Trend в Кабинете министров.
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