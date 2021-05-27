В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. Турция с большой радостью разделяет это счастье Азербайджана, «печаль которого считает своей печалью».

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном письме

Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Республики.

«Очень рад, что у нас единая воля укреплять наши стратегические связи, находящиеся на совершенном уровне, в духе провозглашенного лозунга «одна нация, два государства». Уверен, что наше братство и сотрудничество являются самым большим гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, выражаю дружественному и братскому азербайджанскому народу наилучшие пожелания прекрасного будущего и постоянного благополучия»,- сказал Эрдоган.