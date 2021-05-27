Премьер-министр Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:01)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Имран Хан в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.

Как передает Trend, в письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Для меня высокая честь передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пакистан высоко оценивает стратегические связи с Азербайджаном. После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне наши совершенные двусторонние отношения еще более укрепились. В трудные моменты Пакистан всегда находился рядом с братским Азербайджаном.

Уверен, что в ближайшие дни наше двустороннее сотрудничество во многих областях еще более углубится на благо двух народов. Мы готовы принять участие в реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Господин Президент, пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, счастья, а братскому народу Азербайджана – благополучия и поступательного развития.

Ваше превосходительство, примите мое глубокое почтение и добрые пожелания».