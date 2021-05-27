Президент Ильхам Алиев сделал публикацию по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в Твиттер публикацией в связи 28 Мая – Днем Республики.

Как сообщает Trend, в публикации отражены флаг Азербайджана и надпись 28 Мая – День Республики на фоне города Шуша.