ОБСЕ обеспокоена неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Армении и Азербайджана

Политика 28 мая 2021 08:57 (UTC+04:00)
ОБСЕ обеспокоена неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Армении и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ обеспокоена неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Армении и Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом написала на своей странице в Twitter действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Обеспокоены неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Армении и Азербайджана. Все нерешенные вопросы должны решаться мирным путем, путем переговоров. ОБСЕ готова оказать содействие и принять меры по укреплению доверия для создания атмосферы, способствующей диалогу», - написала Линде.

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