В Азербайджане празднуют первый День Республики после победы в Карабахе – репортаж Trend TV

АГДАМ /Trend/ - В этом году мы празднуем 28 Мая - День Республики в совершенно иной атмосфере. После блистательной победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, азербайджанский народ с большой гордостью отмечает День Республики. В освобожденном Карабахе развевается азербайджанский флаг, восстановлена территориальная целостность страны, историческая справедливость восторжествовала. Азербайджан независим и силен!

Этот праздничный день карабахцы, граждане Азербайджана, которые больше не являются вынужденными переселенцами, отмечают сегодня с большим воодушевлением, потому что оккупанты изгнаны с родных земель, Карабах восстанавливается и скоро начнется Великое возвращение.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend встретилась с представителями интеллигенции, проживающими в поселке Гузанлы Агдамского района, которые поделились своими впечатлениями.

Карабахцы празднуют первый День Республики, отмеченный победой, с большим воодушевлением, радостью и гордостью.

Подробности - в видеорепортаже.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)