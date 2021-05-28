Армении стоит прислушаться к Азербайджану и передать карты минных полей - российский политолог

БАКУ /Trend/ - Армении стоит прислушаться к Азербайджану и начать сотрудничать, прежде всего, начав с разблокировки коммуникаций, а также передать карты минных полей, чтобы приступить к развитию инфраструктуры в регионе.

Об этом сказала Trend политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

"Сотрудничество с Азербайджаном и Турцией даст Армении значительные политические выгоды, а также выгоды ее населению, так как откроются новые рабочие места, появятся новые бизнес-проекты, и жить в сотрудничестве будет безопаснее. Не надо будет тратиться ни на какую военную поддержку, а наоборот, можно будет направить весь бюджет в экономику и развитие региона. Безусловно, Азербайджан к этому готов, и Армении стоит прислушаться к Азербайджану и начать активное сотрудничество. Этого же добивается и Россия, говоря о том, что нет иной альтернативы мирному соглашению и только так возможно восстановление всего региона, да и Армении в целом", - подчеркнула политолог.

По ее словам, армяне не могут оправиться от поражения во второй Карабахской войне.

"Армяне никак не могут с этим смириться. Политическая неопределенность всегда приводит к отсутствию стабильности не только в политике страны, но и в экономике, и в других общественных сферах. Такая турбулентность сложна, прежде всего, для действующих властей, поскольку их рейтинг значительно падает, а впереди выборы. Все это может сказаться не лучшим образом на тех действиях, которые предпринимал Пашинян за годы своего правления", - сказала она.

Гревцова добавила, что экономический кризис, который сейчас царит в Армении, необходимо преодолевать, и все это возможно благодаря трехстороннему соглашению, подписанному 10 ноября 2020 года.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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