Азербайджан завоевал авторитет на международной арене - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан завоевал авторитет на международной арене, и ему оказывается высокое доверие. Об этом свидетельствуют поздравительные послания, поступающие в адрес Президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня Республики, сказала в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что в посланиях лидеров зарубежных стран отмечается важность Азербайджана на мировой арене и подчеркивается заинтересованность в расширении сотрудничества с ним.

«Но самое главное, что в своих посланиях лидеры зарубежных стран подчеркивают, что считают Азербайджан своим стратегическим партнером. Это отмечается и в письме президента США Джо Байдена. В нем говорится, что Соединенные Штаты Америки и Азербайджан совместно работают в сферах безопасности, энергетики и демократического управления. В послании отмечается, что в прошлом году в эксплуатацию был введен "Южный газовый коридор", а в 2021-м - подписан меморандум о взаимопонимании с Туркменистаном о совместной разведке и разработке месторождения на Каспии. Тем самым Азербайджан внесет важный вклад в энергетическую диверсификацию Европы. Президент США также выразил признательность Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с терроризмом.

А президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем письме отметил, что Азербайджан приложил большие усилия в борьбе с пандемией COVID-19. Автор послания выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своем поздравительном письме высоко оценил углубление сотрудничества с Азербайджаном по совместному проекту «Один пояс, один путь». Хочу подчеркнуть, что достичь такого авторитета на международной арене удалось благодаря взвешенной, дальновидной и мудрой политике, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и которую сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев», - сказала Гасанова.

Она отметила, что в этом году азербайджанский народ с гордостью победителя отмечает День Республики.

«В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия освободила наши земли, и после этой исторической победы наш народ с большой гордостью и воодушевлением отмечает 28 Мая – День республики», - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)