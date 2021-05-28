В Агдаме будут созданы Музей Победы и Музей оккупации под открытым небом
БАКУ /Trend/ - В Агдаме будут созданы Музей Победы и Музей оккупации под открытым небом.
Как сообщает Trend, 28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был проинформирован о новом музее.
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