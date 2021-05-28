Президент Ильхам Алиев побывал в крепости Шахбулаг в Агдаме
БАКУ /Trend/ - 28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал в крепости Шахбулаг в Агдаме.
Как сообщает Trend, главе государства был представлен план реконструкции памятника.
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