Военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют полеты на учениях в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом учений Anatolian Phoenix-2021, военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют учебные полеты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе выполнения полетов основное внимание уделяется планированию совместных действий с военной авиацией стран-участниц учений, организации взаимодействия при проведении операций, изучению возможности боевого слаживания и выполнению задач поисково-спасательных операций.

Напомним, что международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2021 проходят в Конье (Турция) с участием военнослужащих из разных стран.

Азербайджан на учениях представляют военнослужащие ВВС и ВМС.

Учения продлятся до четвертого июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)