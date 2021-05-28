Именно Армения ответственна за эскалацию в регионе - МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Именно Армения ответственна за эскалацию в регионе.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с провокациями, совершаемыми в последние дни армянской стороной на армяно-азербайджанской границе, сообщает в пятницу Trend.

"Как и сообщало министерство обороны Азербайджана, в ночь с 27 на 28 мая вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции, расположенные вблизи населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. В результате получил ранения азербайджанский военнослужащий, солдат Эльхан Мурадов.

Провокации, совершаемые армянской стороной на армяно-азербайджанской границе в последние дни, в том числе ранение азербайджанского военнослужащего на нахчыванском участке границы, служат эскалации ситуации в регионе. Ответственность за эту эскалацию несет именно Армения. Призываем Армению немедленно положить конец провокационным действиям, соблюдать неприкосновенность границ и воздержаться от шагов, приводящих к обострению ситуации в регионе", - говорится в заявлении.

(Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев)