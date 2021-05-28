Новые видеокадры уничтожения военной техники армянской стороны во время Отечественной войны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры уничтожения военной техники армянской стороны во время Отечественной войны Азербайджана.
Trend со ссылкой на ведомство представляет вниманию эти кадры.
Лента новостей
Новые видеокадры уничтожения военной техники армянской стороны во время Отечественной войны Азербайджана
Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов вышел в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Агдамского промышленного парка
Президент Азербайджана заложил фундамент первого жилого здания, которое будет построено в городе Агдам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Агдам, заложен фундамент автомобильной дороги Барда-Агдам
Метро Баку до окончания карантина будет работать в соответствии с рекомендациями Оперштаба при Кабмине
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! (ФОТО)
Назначен исполнительный директор Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана
Вице-премьер Туркменистана командирован в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ
После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне наши совершенные двусторонние отношения еще более укрепились - Премьер-министр Пакистана