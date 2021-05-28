Владимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики
БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.
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