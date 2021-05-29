Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим, что безопасности нашего народа, государства грозит хоть малейшая опасность, то немедленно на месте уничтожим врага

БАКУ/Trend/ - Если мы увидим, что безопасности нашего народа, государства грозит хоть малейшая опасность, то немедленно на месте уничтожим врага.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

«Провокация, совершенная в последние дни армянской армией на территории азербайджано-армянской границы, естественно, не должна была остаться без ответа и не осталась. Они в очередной раз опозорились. Посмотрите, весь мир сейчас смеется над ними. Премьер-министр выдвигает одну версию, заместитель начальника генерального штаба – другую, причем в один день. Эти версии тоже ложь. То есть, в течение 30 лет армянам не удалось построить государство. Значит, этот народ не может построить государство. Значит, этот народ может жить только в рамках других крупных государств. Он может, используя возможности этих крупных государств, построить там для себя жизнь. В течение тридцати лет у них был уникальный шанс – если бы не было этой оккупации, вражды, если бы армяне не совершили этих зверств против нашего народа, то сегодня Армения тоже, возможно, могла бы жить как независимое государство. А теперь посмотрите, в каком позорном положении они находятся. Открыто признают, что не могут защищать свое государство, свои границы.

Перекладывают вину друг на друга – нынешняя власть на старую, а старая – на нынешнюю. На самом же деле все они виновны, потому что совершили большую ошибку. Они не думали, что окажутся в столь беспомощном состоянии, и виновниками всех своих бед являются они сами»,- сказал глава государства.