Президент Ильхам Алиев: Если бы мы перешли в наступление в направлении Агдамского района, то у нас было бы много шехидов

Политика 29 мая 2021 01:15 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы перешли в наступление в направлении Агдамского района, то у нас было бы много шехидов

БАКУ/Trend/ - Если бы мы перешли в наступление в направлении Агдамского района, то у нас было бы много шехидов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

«Знаю, что во время войны наш народ с нетерпением ждал моих твитов, выступлений. Во всех своих выступлениях и твитах я всегда говорил и писал правду. Однажды я подумал, наверное, агдамцы думают, почему Джабраил освобожден, Ходжавенд освобожден, Гадрут, Суговушан, Муровдаг, Физули, Зангилан, Губадлы, посмотрите, куда мы дошли. Почему же не освобождаются агдамские села? Я думал, наверное, вы, агдамцы, так думаете. Но сдерживал себя, не мог сказать, почему. А сейчас все знают, почему, потому что если бы мы перешли в наступление на этом направлении, то у нас было бы много шехидов. Они соорудили такие укрепления, так заминировали, что если бы мы перешли в наступление отсюда, то это, конечно, было бы большой ошибкой. Но мы оставили в этом направлении достаточно большую военную силу, чтобы значительная часть армянской армии находилась здесь. Таким образом, мы значительно ограничили их возможности маневрирования. Мы все равно взяли бы Агдам. После взятия неприступной крепости – Шуши очередным направлением по моему указанию стал Агдам. Сегодня я могу говорить об этом. Наступая сзади, мы должны были окружить армянскую группировку и полностью уничтожить ее»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

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