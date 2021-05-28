Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии высадки деревьев в Агдамском городском лесопарке (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии высадки деревьев в Агдамском городском лесопарке.

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии высадки деревьев каркас в Агдамском городском лесопарке.

Как сообщает Trend, исполнительный директор проекта "Белый город" Руслан Садыгов проинформировал главу государства о создаваемом лесопарке.

Отмечалось, что первоначально здесь для жителей и гостей города будет заложен большой лесопарк площадью 125 гектаров. Будет восстановлен Агдамский канал, который пройдет через город, а его вода будет впадать в созданное здесь озеро.

Президент Ильхам Алиев: С какой стороны?

Руслан Садыгов: Это озеро, а это - канал, там, где поставлен флаг, это уровень канала. Это озеро будет вокруг него, а затем канал продолжит свой путь. Прилегающие территории будут благоустроены, здесь планируется создать красивый лесопарк. В парке будут созданы прекрасные уголки отдыха для жителей и туристов.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, то есть, въезд в город – это большой лесной массив.

Руслан Садыгов: Да, это большой лесной массив. Как известно, армянские оккупанты уничтожили здесь все леса и зеленые насаждения. Можно сказать, что зеленых насаждений не осталось. Поэтому Министерство экологии и природных ресурсов и Общественное объединение IDEA первыми выступили в этой инициативой и начали посадку. Это - каркас, символическое дерево Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев: Символ.

Руслан Садыгов: Эти деревья ждали нас в Агдаме. Поэтому окажите честь, посадите одно дерево.

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Президент Ильхам Алиев посадил на территории дерево каркас.