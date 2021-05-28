Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Агдам, заложен фундамент автомобильной дороги Барда-Агдам (ФОТО) (Версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Агдам.
Как сообщает Trend, глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Барда-Агдам.
Отметим, что этот проект согласно поручению Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева является составной частью широкомасштабных работ по реконструкции дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.
Было сообщено, что протяженность дороги, 14-километровый участок которой будет проходить через город Барда и несколько населенных пунктов, составляет 44,5 километра.
Согласно поручению главы государства, автомагистраль будет четырехполосной с учетом плана развития Карабаха. Автомобильная дорога охватит более 20 населенных пунктов этих районов, включая города Барда и Агдам.
Президент Ильхам Алиев дал старт строительству дороги.