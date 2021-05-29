Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Агдамского промышленного парка (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Агдамского промышленного парка.

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента Агдамского промышленного парка.

Как сообщает Trend, Промышленный парк будет разделен на части пищевой промышленности, малых промышленных и обслуживающих предприятий, крупных промышленных предприятий, социальные и технические зоны, парк большегрузных автомобилей (TIR), базу продажи строительных материалов. Здесь планируется создать предприятия по производству строительных материалов, фруктовых и овощных консервов, мясной и молочной продукции, вин, кормов, а также по производству и переработке удобрений, расфасовке сельскохозяйственной продукции, а также сервисные участки, холодильные камеры.

Было отмечено, что на основе сравнительных преимуществ освобожденных от оккупации территорий планируется создание 4 региональных центров. В Агдаме будет создан промышленный центр, в Джабраиле – логистический и торговый центр, в Шуше – центр культуры и туризма, в Кяльбаджаре – добывающий и туристический центр. В создаваемом в Агдаме промышленном центре на основании первичных обращений будут действовать 33 малых производственных и обслуживающих предприятий, крупные промышленные предприятия и предприятия пищевой отрасли. Сюда будут вложены инвестиции в размере почти 110 миллионов манатов, открыты 330 рабочих мест. Стратегическое географическое положение Агдама на пересечении других регионов, потенциал человеческих ресурсов и возможности выхода на инфраструктуру расширяют перспективы превращения района в будущем в промышленный центр Карабаха.

Глава государства заложил фундамент Агдамского промышленного парка.