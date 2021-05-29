Азербайджан на победном пути развития: 2010-2020 годы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, ставший под руководством Президента Ильхама Алиева государством - лидером региона, находится на стадии устойчивого развития и прогресса. Для развития и усиления Азербайджана под руководством главы государства предприняты все необходимые шаги.

Благодаря последовательным и системным реформам и внутренней и внешней политике, которые проводятся Президентом Ильхамом Алиевым, от оккупации освобождены территории Азербайджана.

Trend представляет вниманию читателей видеоролик о развитии Азербайджана в 2010-2020 годах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)