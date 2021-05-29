Будут исследованы рудные месторождения "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" - Распоряжение

Политика 29 мая 2021 15:59 (UTC+04:00)
Будут исследованы рудные месторождения "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая подписал распоряжение об урегулировании некоторых вопросов в связи с изучением, исследованием, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудных месторождений "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг".

В распоряжении говорится, что с целью организации работ по изучению, исследованию, разведке, разработке и эксплуатации рудных месторождений "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" в соответствии с нормативно-правовыми актами Азербайджана, регулирующими отношения в сфере использования недр Земли, изучение, исследование разведка, разработка и эксплуатация рудного месторождения "Гашгачай" на основании договора сроком на 30 лет передается компании Eti Bakır A.Ş., а рудных месторождений "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" – компании Artvin Maden A.Ş.

Министерству экологии и природных ресурсов совместно с министерством экономики поручено в трехмесячный срок подготовить проект договоров об использовании месторождений для изучения, исследования, разведки, разработки и эксплуатации месторождений, предусмотренных настоящим распоряжением, и по согласованию с Президентом Азербайджана подписать их с компаниями Eti Bakır A.Ş. и Artvin Maden A.Ş. соответственно; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Кабмину поручено в трехмесячный срок решить вопросы, связанные с использованием месторождений, предусмотренные настоящим распоряжением; раз в год информировать Президента Азербайджана о работах по использованию месторождений, предусмотренных этим распоряжением; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Киеве прошел грандиозный концерт &quot;Диалог дружбы: Украина – Азербайджан&quot; (ФОТО)
В Киеве прошел грандиозный концерт "Диалог дружбы: Украина – Азербайджан" (ФОТО)
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт в честь Дня Республики (ФОТО)
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт в честь Дня Республики (ФОТО)
Филармония отметила День Республики и свое 85-летие праздничным концертом &quot;Мой Азербайджан&quot; (ФОТО)
Филармония отметила День Республики и свое 85-летие праздничным концертом "Мой Азербайджан" (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджанские военнослужащие продолжают активно участвовать в международных поисково-спасательных учениях в Турции (ФОТО) Политика 16:20
Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар заняли представители Италии (ФОТО) Общество 16:19
Будут исследованы рудные месторождения "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" - Распоряжение Политика 15:59
Спортсмен из Испании завоевал "золото" на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе (ФОТО) Общество 15:46
В Азербайджане выделены средства на улучшение орошения посевных площадей - Распоряжение Политика 15:22
В Баку стартовал заключительный день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 15:21
Утверждение Генплана освобожденного Агдама является началом созидательных работ - депутат Экономика 15:12
Состоялся обмен мнениями по реализации финансового плана SOCAR на 2021 год (ФОТО) Энергетика 14:49
Нидерланды вносят вклад в пакет помощи ЕС Грузии - посольство Бизнес 14:46
В России выявили 9 289 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 14:36
Минфин Азербайджана выставит на торги гособлигации на 50 млн манатов Финансы 14:34
Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва Европа 14:33
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за неделю Финансы 14:32
Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку медицинских материалов Тендеры 14:29
В Иране за сутки от коронавируса скончались 173 человека Общество 14:27
Турецкий порт Алиага перевалил более 19 млн тонн грузов Турция 14:27
Консорциум «Хазар» объявил в Туркменистане тендер на приобретение стройматериалов Тендеры 14:19
Международный банк Азербайджана приобретет лицензии на ПО компании IBM Тендеры 14:18
Здание штаб-квартиры СЕ в Страсбурге подсвечено в цвета азербайджанского флага (ФОТО) Политика 14:16
Порты Турции перевалили почти 8,5 млн тонн грузов из США Турция 14:13
В Баку строится наземная станция метро (Эксклюзив) Экономика 14:12
Туркменский госконцерн обнародовал объем буровых работ Энергетика 13:52
В Нахчыване стая волков напала на людей (ФОТО) Происшествия 13:49
Бакметрополитен о новой станции "8 Ноября" Общество 13:45
Турецкий порт Амбарли принял более 1 тыс. судов Турция 13:42
В Туркменистане строят тепличный комплекс для выращивания экзотических деревьев Бизнес 13:35
Два бакинских поселка соединит линия метро Общество 13:33
Для бесперебойного электроснабжения новой станции бакинского метро "8 Ноября" в эксплуатацию введена подстанция - ЗАО (ФОТО) Общество 13:32
В Баку появится новый автобусный маршрут Общество 13:31
В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и серебро (ОБЗОР) Финансы 13:04
Израиль сократил импорт автомобилей из Турции Турция 12:55
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 12:51
Новая волна COVID-19 может утроить показатель 2020 г. по числу краж конфиденциальной информации ИКТ 12:40
Кадры уничтожения средств ПВО Армении в ходе Отечественной войны (ВИДЕО) Политика 12:38
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла Общество 12:36
Организован чартерный рейс из Туркменистана в Россию Транспорт 12:27
Новая станция метро "8 Ноября" в Баку будет введена в эксплуатацию 31 мая (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:18
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 12:16
Мы воочию увидим последствия армянского варварства на освобожденных территориях Азербайджана – турецкий фотограф Политика 12:14
Турция в январе - апреле увеличила экспорт в тюркоязычные страны почти наполовину Турция 12:03
Зарубежные блогеры посетят освобожденные территории Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:01
Туркменистан нарастил импорт турецкой химпродукции Турция 11:53
Узбекистан - одно из наиболее привлекательных направлений для трудовых мигрантов из Турции Турция 11:50
Обзор основных событий в нефтегазовом секторе Азербайджана за неделю Энергетика 11:48
Рад возможности посетить освобожденные от оккупации районы Азербайджана - пакистанский журналист Политика 11:46
В Азербайджане для оценки строительных проектов, финансируемых за счет госсредств, применят новый метод Строительство 11:45
В Зангиланском районе открылась новая воинская часть Погранслужбы Азербайджана (ФОТО) Политика 11:34
В Агдамском и Ходжавендском районах открылись новые воинские части ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:25
Туркменистан и ЕС обсудили процесс модернизации Договора "Энергетической хартии" Бизнес 11:20
Канада окажет Палестине гуманитарную помощь в размере $20,6 млн Другие страны 11:08
Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов Россия 11:00
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции метро "8 Ноября" (ФОТО) Политика 10:59
В Испании в порту опрокинулось судно Европа 10:56
В Киеве прошел грандиозный концерт "Диалог дружбы: Украина – Азербайджан" (ФОТО) Культура 10:56
Международную Группу банковского надзора возглавит Грузия Грузия 10:52
Провокации Армении на границе с Азербайджаном способствуют обострению ситуации в регионе - депутат Милли Меджлиса Политика 10:48
Финтех, гейминг, умный дом: «Лаборатория Касперского» ищет стартапы сразу по трём направлениям ИКТ 10:41
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики (ФОТО) Политика 10:33
На этой неделе манат подешевел к евро и российскому рублю (ОБЗОР) Финансы 10:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Сураханского районного суда (ФОТО) Политика 10:30
Франция призывает к демаркации армяно-азербайджанской границы путем переговоров Политика 10:11
В Пакистане девять человек погибли в аварии Другие страны 09:25
Азербайджан на победном пути развития: 2010-2020 годы (ВИДЕО) Политика 09:22
Президент Ильхам Алиев о причинах, которые сделали войну неизбежной Политика 09:19
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 09:16
Президент Ильхам Алиев: Мы закрепимся на государственной границе, никто не может оказывать на нас давление Политика 09:15
Узбекская компания объявила тендер на строительство лаборатории Тендеры 09:13
Аэропорт в Узбекистане закупит средство наземного обеспечения Тендеры 09:12
Президент Ильхам Алиев: Вся Карабахская зона станет зоной «зеленой энергии», все города будут построены на основе концепции «умный город» Политика 09:11
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 09:10
Президент Ильхам Алиев: Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, пал перед нами на колени, поднял белый флаг Политика 09:07
Армения не хочет определения границ с Азербайджаном, ей нужны провокации - Игорь Коротченко Политика 09:02
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкую спортсменку, завоевавшую золотую медаль на ЧМ в Баку (ВИДЕО) Общество 09:01
США прорабатывают с Японией варианты размещения элементов ПРО Другие страны 08:48
80% жителей Китая будут привиты к концу 2021 года Другие страны 08:29
Стоимость не нефтяного экспорта Ирана за первых два месяца года выросла на 48 процентов Экономика 08:12
1 688 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 08:12
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 08:11
Президент Колумбии направил дополнительные войска для борьбы с беспорядками Другие страны 07:47
Объем онлайн-сделок на Хайнане за январь - апрель вырос на 16%, до $12,5 млрд Бизнес 07:25
Власти США запросили $750 млн на ликвидацию уязвимостей после кибератаки на SolarWinds ИКТ 06:52
В Нидерландах с 5 июня откроют рестораны, музеи и кинотеатры Европа 06:30
Вашингтон и Лондон призвали ВОЗ вернуться в КНР искать источник COVID-19 США 06:07
Футбольный клуб "Интер Майами" оштрафовали на $2 млн из-за трансфера Матюиди Спорт 05:46
Глава Пентагона обсудил с израильским министром укрепление режима перемирия с Палестиной США 05:25
Пользователи сообщили о сбоях в работе Netflix ИКТ 05:06
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 Другие страны 04:51
Все 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту Европа 04:36
В США представлен проект бюджета на 2022 финансовый год в размере рекордных $6 трлн Экономика 04:15
Конституционный суд Мали объявил полковника Гоиту временным президентом страны Другие страны 03:50
Aравийская коалиция уничтожила беспилотник, направленный на саудовский город Арабские страны 03:23
Германия готова выделить ЮАР до €50 млн для производства вакцин от коронавируса Европа 02:45
На ассамблее ВОЗ пришли к консенсусу по равному доступу к вакцинам В мире 02:16
Расходы США на оборону в 2022 году составят $752,9 млрд Финансы 01:52
Президент Ильхам Алиев: До сих пор мне неизвестно, в каком углу Пашинян подписал акт о капитуляции Политика 01:31
Президент Ильхам Алиев: Провокация, совершенная в последние дни армянской армией, не должна была остаться без ответа и не осталась Политика 01:27
Президент Ильхам Алиев: Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию. Я даже не обращаю на нее внимания Политика 01:24
Президент Ильхам Алиев: В течение этих 17 лет я провел много встреч с тогдашними вынужденными переселенцами и каждый раз говорил им, что мы вернемся на эти земли Политика 01:17
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы перешли в наступление в направлении Агдамского района, то у нас было бы много шехидов Политика 01:15
Президент Ильхам Алиев: Сегодня на освобожденных землях уже утверждается первый генеральный план Политика 01:10
Все новости