Азербайджанские военнослужащие продолжают активно участвовать в международных поисково-спасательных учениях в Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие продолжают активно участвовать в международных поисково-спасательных учениях Anatolian Phoenix-2021, которые проходят в турецкой провинции Конья, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В очередной день учений были отработаны поисково-спасательные операции для установления места и спасения попавшего в соответствии со сценарием маневров в катастрофу экипажа авиасредства.
Задействованные в учениях азербайджанские пилоты на вертолете Ми-17 приземлились на установленную по координатам территорию.
Спецназовцы ВМС Азербайджана высокопрофессионально выполнили поставленные задачи, эвакуировав с территории членов экипажа.
В очередных тренировках по парашютной подготовке личный состав выполнил соответствующие задачи.
Учения продлятся до четвертого июня.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)