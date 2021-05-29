Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, проникших на его территорию и убивших 4 человек после прекращения военных действий – Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, проникших на его территорию и убивших четырех человек, в том числе трех мирных граждан, после прекращения военных действий.

Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая 28 мая на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Минске, сообщает в субботу Trend.

Вначале премьер выступил по повестке дня заседания. Он отметил, что укрепление взаимодействия в социально-экономической и гуманитарной сферах будет и впредь способствовать всестороннему развитию сотрудничества на пространстве СНГ.

Он рассказал о неотложных мерах, принимаемых в Азербайджане для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и устранения негативного воздействия пандемии на экономику.

Асадов также акцентировал внимание членов совета на новой геоэкономической реальности, сложившейся на Южном Кавказе после освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации.

Было отмечено, что разблокировка транспортных артерий и создание разветвленной сети коммуникаций значительно усилят транспортный и экономический потенциал Южного Кавказа, откроют большие перспективы для развития не только в регионе, но и на всем пространстве Содружества.

Выступая после главы азербайджанского правительства, и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян обрушился с необоснованными нападками на Азербайджан, обвинив его в нарушении территориальной целостности и суверенитета Армении, а также в удержании военнопленных и захвате в плен 27 мая шестерых армянских военнослужащих.

Обратившись к председателю Совета глав правительств СНГ, премьер Азербайджана ответил на ложные обвинения армянской стороны.

Асадов напомнил, что в своем выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции, прошедшем шестого ноября 2020 года, он заявил о том, что Азербайджан никогда не претендовал ни на пядь чужой земли.

«Сегодня еще раз хочу подтвердить этот тезис. Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли никому не отдадим. Это наша принципиальная позиция», - заявил премьер.

Было отмечено, что Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, которые проникли на его территорию с оружием в руках и убили 26 ноября 2020 года четырех человек, в том числе трех мирных граждан, после прекращения военных действий.

Затронув тему инцидента, который произошел 27 мая 2021 года, премьер сообщил, что группа военнослужащих вооруженных сил Армении попыталась перейти государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района, в результате чего шестеро армянских военных были разоружены и взяты в плен.

«У меня вопрос к и.о. вице-премьера Армении и к Вам, уважаемые коллеги. Что делали 27 мая армянские военнослужащие в деревне Юхары Айрым Кяльбаджарского района Азербайджана в три часа ночи? Почему они минировали нашу территорию?», - обратился Асадов к членам совета.

Было особо подчеркнуто, что азербайджанская сторона владеет всеми данными местности, где произошел инцидент, включая географические координаты.

Асадов также обратил внимание участников заседания на серьезные нестыковки в заявлениях по инциденту, которые были сделаны исполняющим обязанности премьер-министра Армении и заместителем главы генштаба этой страны. Было также отмечено, что Армения всячески пытается вовлечь в эту ситуацию другие страны.

Премьер подчеркнул, что Азербайджан после обретения независимости осуществил делимитацию и демаркацию с сопредельными государствами, в том числе с Россией, Ираном и Грузией, согласно международно-правовым нормам.

«Провести же делимитацию и демаркацию границы с Арменией было невозможно в силу того, что территория Азербайджана была оккупирована армянскими вооруженными силами», - сказал Асадов.

Было отмечено, что после завершения военных действий Азербайджан начал устанавливать свою пограничную инфраструктуру и готов, и будет решать вопрос с проведением линии границы с Арменией в конструктивном ключе.

Асадов сказал, что в этой связи Азербайджан поддержал предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. Было отмечено, что определение линии границы – технический процесс, который должен иметь серьезную международно-правовую основу.

Премьер сообщил, что Азербайджан привержен обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, в том числе процессу нормализации постконфликтной ситуации и разрешению всех разногласий дипломатическими средствами в контексте добросовестного выполнения положений трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020-го и 11 января 2021 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)