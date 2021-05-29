Начался официальный визит генпрокурора Верховного суда Турции в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин прибыл 29 мая с официальным визитом в Баку по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
В международном аэропорту Гейдар Алиева гостей встречал генпрокурор Азербайджана.
В ходе визита планируется обсудить актуальные вопросы в сфере борьбы с организованной преступностью на международном и региональном уровнях, подписать двусторонние документы по усилению сотрудничества.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
В ближайшее время на ирано-азербайджанской границе откроется Худаферинский погранично-таможенный пункт
Команда Азербайджана заняла первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс (ФОТО)
Лента новостей
В ближайшее время на ирано-азербайджанской границе откроется Худаферинский погранично-таможенный пункт
Команда Азербайджана заняла первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс (ФОТО)
Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, проникших на его территорию и убивших 4 человек после прекращения военных действий – Али Асадов
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин и смешанных пар (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие продолжают активно участвовать в международных поисково-спасательных учениях в Турции (ФОТО)
Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар заняли представители Италии (ФОТО)
Спортсмен из Испании завоевал "золото" на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе (ФОТО)
Для бесперебойного электроснабжения новой станции бакинского метро "8 Ноября" в эксплуатацию введена подстанция - ЗАО (ФОТО)
Мы воочию увидим последствия армянского варварства на освобожденных территориях Азербайджана – турецкий фотограф
В Азербайджане для оценки строительных проектов, финансируемых за счет госсредств, применят новый метод
Провокации Армении на границе с Азербайджаном способствуют обострению ситуации в регионе - депутат Милли Меджлиса
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Сураханского районного суда (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы закрепимся на государственной границе, никто не может оказывать на нас давление
Президент Ильхам Алиев: Вся Карабахская зона станет зоной «зеленой энергии», все города будут построены на основе концепции «умный город»
Президент Ильхам Алиев: Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, пал перед нами на колени, поднял белый флаг
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкую спортсменку, завоевавшую золотую медаль на ЧМ в Баку (ВИДЕО)