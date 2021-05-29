Начался официальный визит генпрокурора Верховного суда Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин прибыл 29 мая с официальным визитом в Баку по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В международном аэропорту Гейдар Алиева гостей встречал генпрокурор Азербайджана.

В ходе визита планируется обсудить актуальные вопросы в сфере борьбы с организованной преступностью на международном и региональном уровнях, подписать двусторонние документы по усилению сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)