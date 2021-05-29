Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции метро "8 Ноября" (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 29 мая сдана в эксплуатацию станция "8 Ноября" Бакинского метрополитена.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции.

Председатель Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов проинформировал главу государства о станции.

Было отмечено, что 26-я станция Бакинского метрополитена протяженностью 363,34 метра и 3-я станция "Фиолетовой" линии расположена в Насиминском районе. Станция играет особую роль в соединении территории с центром города и другими районами столицы посредством подземного транспорта.

Вход и соответствующая контрольно-пропускная зона станции с трехуровневой структурой находятся на верхнем этаже. На втором уровне технического характера размещены оборудование электроснабжения, вентиляции, сигнализации, связи и других служебных зон. Отсюда пассажиры спускаются по эскалаторам и лестницам в вестибюль, а оттуда на платформу. Таким образом, обеспечиваются максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Экономия времени при оптимальной организации движения - один из основных факторов, рассчитанных на удовлетворенность граждан.

На этой станции метрополитена созданы все условия для того, чтобы граждане из уязвимой категории не испытывали трудностей. При строительстве станции широко использовались новые методы строительства. Так, новшествами являются использование на станции самых оптимальных и безопасных систем электроснабжения против чрезвычайных ситуаций, применение диспетчерского управления SCADA, современного комплекса, обеспечивающего сбор данных и визуальное отслеживание процесса движения поездов.

Важным в условиях стремительного развития Баку и превращения его в мегаполис является то, что новые линии предназначены для движения семивагонных поездов. Таким образом, к подземной транспортной сети города подключается еще один участок линии проектной протяженностью 18,5 километра, берущей начало от станции "Автовокзал" и протянувшейся от поселка Ходжасан до поселка Гарачухур, - направление "Мемар Аджеми" - "8 ноября".

Отметим, что название "8 Ноября" новой станции присвоено по поручению главы государства.